Бургомистра Брюгге пырнули ножом в шею

https://static.news.ru/photo/94045d92-b341-11ea-b86c-fa163e074e61_660.jpg Брюгге, Бельгия Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный мужчина напал на бургомистра бельгийского города Брюгге Дирка де Фау и нанёс ему удар ножом в шею. Градоначальника быстро доставили в больницу и там прооперировали.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщает газета Le Soir.

Я сохраняю позитивный настрой, — сказал после операции де Фау.

Он добавил, что хочет скорее вернуться к работе.

Между тем полиция задержала нападавшего. Его допрос проведут утром 21 июня. Издание предполагает, что задержанный прежде был клиентом де Фау, который перебрался в кресло бургомистра из адвокатской конторы. Также не исключается, что мужчина страдает психическими расстройствами.

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