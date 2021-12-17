Бомж облил продавца шаурмы кислотой в Москве

В московском районе Гольяново бомж облил продавца шаурмы кислотой, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошёл минувшей ночью. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Отмечается, что несмотря на свой статус, нападавший являлся постоянным клиентом заведения. Обычно он заказывал сырую свинину, но на этот раз попросил жареного мяса.

Продавец сказал бомжу, что у него перерыв, и попросил подойти через 15 минут. Клиент ушёл, а в назначенное время вернулся с кружкой в руках. Содержимое он плеснул на руки своего обидчика — там была кислота.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Информации о судьбе бездомного пока нет.

Ранее похожий инцидент произошёл вечером 10 декабря на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. К прогуливавшимся молодым людям неожиданно подбежал мужчина и облил их кислотой. В результате нападения у девушки пострадали лицо, шея, глаза, волосы и руки. Её в тяжёлом состоянии доставили в детскую городскую больницу № 1. Медики ввели её в медикаментозный сон. У её спутника диагностировали химические ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное. Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Нападавшего удалось задержать через несколько часов в другой части города, на Московском проспекте. Им оказался 24-летний безработный из Твери.