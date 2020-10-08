Более десятка детей в Дагестане попали в больницу с отравлением

В Дагестане 16 воспитанников детских садов доставлены в больницу с признаками отравления. Медики оценивают их состояние как стабильное.
Инцидент произошёл в Махачкале. Его причины в настоящее время устанавливаются. Тяжёлых случаев отравления среди детей нет,
Агентство отмечает, что в Дагестане случаи отравления населения нередки. Обычно к этому приводят проблемы с питьевой водой.
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне в частном фитнес-клубе. Трое детей получили отравление средней степени тяжести, остальные — лёгкой. Пятеро из них были госпитализированы.
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