Более десятка детей в Дагестане попали в больницу с отравлением

https://static.news.ru/photo/be1d5e64-0a01-11eb-86e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане 16 воспитанников детских садов доставлены в больницу с признаками отравления. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Инцидент произошёл в Махачкале. Его причины в настоящее время устанавливаются. Тяжёлых случаев отравления среди детей нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

Агентство отмечает, что в Дагестане случаи отравления населения нередки. Обычно к этому приводят проблемы с питьевой водой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне в частном фитнес-клубе. Трое детей получили отравление средней степени тяжести, остальные — лёгкой. Пятеро из них были госпитализированы.