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Более десятка детей в Дагестане попали в больницу с отравлением

10:27, 09 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане 16 воспитанников детских садов доставлены в больницу с признаками отравления. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Инцидент произошёл в Махачкале. Его причины в настоящее время устанавливаются. Тяжёлых случаев отравления среди детей нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

Агентство отмечает, что в Дагестане случаи отравления населения нередки. Обычно к этому приводят проблемы с питьевой водой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне в частном фитнес-клубе. Трое детей получили отравление средней степени тяжести, остальные — лёгкой. Пятеро из них были госпитализированы.

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