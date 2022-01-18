Более 500 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара

Более 500 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за пожараТАСС: из общежития в Москве из-за пожара эвакуировали порядка 520 человек
Более 500 человек эвакуировали из общежития на юго-западе Москвы. Причиной стал небольшой пожар, произошедший в здании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент
В целях безопасности эвакуированы порядка 520 человек, — сообщил собеседник агентства.
В настоящее время возгорание потушено. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
По имеющимся данным, по указанному адресу расположено общежитие «Горняк-1», которое принадлежит ИТУ «МИСиС».
Ранее сообщалось о взрыве в доме в Нью-Йорке. В результате произошёл пожар. По меньшей мере один человек погиб.