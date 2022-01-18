Более 500 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара

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В результате взрыва на нефтепроводе в Турции возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил телеканал A haber.

Инцидент произошёл в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Власти обеспокоены, что пожар перекинется на жилые кварталы. Пожар, возникший после взрыва, распространился и на шоссе Кахраманмараш — Газиантеп. Из-за пожара в...