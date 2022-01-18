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Более 500 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара

ТАСС: из общежития в Москве из-за пожара эвакуировали порядка 520 человек
02:32, 19 января 2022
Более 500 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Более 500 человек эвакуировали из общежития на юго-западе Москвы. Причиной стал небольшой пожар, произошедший в здании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в здании на проспекте 60-летия Октября, 15. Загорелся мусоропровод общежития. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

В целях безопасности эвакуированы порядка 520 человек, — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время возгорание потушено. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По имеющимся данным, по указанному адресу расположено общежитие «Горняк-1», которое принадлежит ИТУ «МИСиС».

Ранее сообщалось о взрыве в доме в Нью-Йорке. В результате произошёл пожар. По меньшей мере один человек погиб.

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