Более 15 человек пострадали при аварии в китайском парке аттракционов

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Авария на аттракционе цепочная карусель произошла в китайской провинции Хунань. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 16 человек.

Согласно данным местных властей, контроль над аттракционом был потерян в связи со сбоем. Из-за этого некоторые посетители выпали из качелей.

Пострадавших доставали в больницу. Состояние троих человек врачи оценивают как тяжёлое, передаёт Xinhua.

Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp — Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021

Как писал NEWS.ru, в августе спасатели из Екатеринбурга сняли людей, застрявших на аттракционе. Мужчина и женщина провисели на катапульте два часа на высоте 10 метров от земли. Инцидент произошёл в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Первоначально работники парка попытались самостоятельно спасти отдыхающих. Один из сотрудников, надев снаряжение, забрался на опору аттракциона, но сделать ничего не смог. Тогда было принято решение вызвать специалистов. Видео инцидент было опубликовано в интернете.