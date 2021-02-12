Более 15 человек пострадали при аварии в китайском парке аттракционов

Как писал NEWS.ru, в августе спасатели из Екатеринбурга сняли людей, застрявших на аттракционе. Мужчина и женщина провисели на катапульте два часа на высоте 10 метров от земли. Инцидент произошёл в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Первоначально работники парка попытались самостоятельно спасти отдыхающих. Один из сотрудников, надев снаряжение, забрался на опору аттракциона, но сделать ничего не смог. Тогда было принято решение вызвать специалистов. Видео инцидент было опубликовано в интернете.
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