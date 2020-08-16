Боевики устроили взрыв и захватили заложников в столице Сомали

https://static.news.ru/photo/dc1e7a0e-dfdd-11ea-8494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный взрыв прогремел 16 августа у отеля Elite Hotel в столице Сомали Могадишо, после чего группа боевиков ворвалась в него и захватила заложников.

Около здания отеля была подорвана начинённая взрывчаткой машина, сообщил капитан Мохамед Хусейн. Вслед за этим группа вооружённых людей ворвалась в гостиницу, которая пользуется популярностью среди столичной элиты, передаёт ТАСС.

В данное время поступают сообщения о том, что элитные подразделения сомалийской армии и проникшие в отель террористы ведут перестрелку. Боевики взяли в заложники нескольких постояльцев отеля.

Согласно имеющимся данным, террористы из группировки «Аш-Шабаб» забаррикадировались на пятом этаже гостиницы. Есть предварительная информация о погибших, среди которых называют и госслужащих.

Ранее итальянские полицейские задержали вооружённого ножом мужчину, который несколько минут удерживал в заложниках охранника Миланского собора. Захватчик, который является выходцем из Северной Африки, попал в здание, прорвавшись через пост охраны на входе. Возле алтаря он заставил одного из охранников сесть на колени, угрожая ножом. Прибывшие на место полицейские вступили в переговоры, в ходе которых захватчика отвлекли и скрутили. Активная фаза инцидента продолжалась несколько минут, писал NEWS.ru.