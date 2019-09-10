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Склад, предназначенный для хранения масла, загорелся в промзоне в Богородском районе Нижегородской области. По предварительным данным, на объекте находится около 500 тонн горюче-смазочного материала.

Пламя охватило площадь в 10 тысяч квадратных метров, информирует «Интерфакс-Поволжье». Ранее News.ru сообщал, что пожар вспыхнул на центральном рынке в Геленджике. Загорелся один из торговых павильонов.