Самолёт Boeing-787, следовавший из Москвы в Варшаву, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
35-летней женщине стало плохо на борту. Самолёт совершил посадку в 19:50, — сообщил
ТАССисточник в экстренных службах.
Сейчас пассажирке оказывается медицинская помощь.
Ранее News.ru писал, что борт авиакомпании UTair был вынужден совершить экстренную посадку в Уфе. Одному из пассажиров стало плохо. После осмотра врачами скорой его отправили в лечебное учреждение.