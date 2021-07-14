Блогеру Эдварду Билу вынесен приговор

Блогер Эдвард Бил осуждён на два года ограничения свободы и три года лишения прав за ДТП в центре Москвы. Теперь ему запрещено выходить на улицу по ночам, а также выезжать за пределы Москвы и Московской области. Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате получила травмы сотрудник аппарата Госдумы Мария Артёмова. В больницу она была доставлена с черепно-мозговой травмой, разрывом внутренних органов, переломами таза и ног. Чтобы компенсировать ущерб пострадавшим, Эдвард Бил продал несколько легковых автомобилей.