В прошлом году в Москве снесли 21 историческое здание. Об этом рассказал координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков. NEWS.ru решил подробнее разобраться в ситуации и понять, чего ждать от наступившего 2020 года.

Общественное движение «Архнадзор» — это добровольное объединение граждан, желающих способствовать сохранению исторических памятников, ландшафтов и видов города Москвы. Информацию о снесённых постройках Новичков опубликовал на своей странице в Facebook .

Каждый год он составляет подобный перечень для того, чтобы «люди знали, как у нас презирают то, что по-настоящему красиво». В свежем списке «жертв архитектурного вандализма» оказалось три объекта культурного наследия. По словам руководителя «Архнадзора», снос одной части зданий производился незаконно, другой — с согласия властей, в том числе лично мэра города Сергея Собянина.

Первым в списке стоит доходный дом Блинова на Макарова, 4. Он был построен в 1904 году. В феврале 2019 года под видом реконструкции начался демонтаж фасадных стен. В июне строение оказалось полностью снесено, а на его месте вырыт котлован. На второй строчке расположился главный дом усадьбы Петрово-Соловово XIX века на Долгоруковской улице. Это — выявленный объект культурного наследия. Андрей Новичков пишет, что длительное время данное сооружение являлось заброшенным и находилось под фальшфасадом. Осенью 2018 года «Архнадзором» была зафиксирована постепенная разборка здания, которая неоднократно останавливалась инспекцией Мосгорнаследия. В феврале 2019-го его всё же разобрали полностью.

Замыкает тройку архитектурных потерь Москвы усадьба Муханова на улице Остоженка. Дом построили в начале XIX века, а зимой 1877–1878 годов там жил Василий Суриков, работавший над композицией «Вселенские соборы» для храма Христа Спасителя. Строению тем не менее было отказано в статусе памятника. Его снесли до фасадной стены. Также в списке Новичкова есть объекты культурного наследия регионального значения, среди которых главный дом усадьбы Миндовского, усадьба графа Льва Разумовского, прядильная фабрика Шлихтермана, доходный дом Эггерс и другие старинные постройки.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Всего за время правления Сергея Собянина город лишился 159 исторических объектов, считает градозащитник. Другой активист движения «Архнадзор» Никита Иноземцев рассказал NEWS.ru, что принципиально ситуация в области охраны культурных объектов Москвы не изменилась.

С годами ситуация с разрушенными историческими зданиями особо не меняется. Можно смотреть на цифры в разные годы и говорить о том, что, например, в этом году снесено меньше, чем в прошлом, или наоборот. Правда заключается в том, что каждый объект имеет свою ценность. Количественно их сравнивать некорректно. Главный итог 2019 года — градостроительная политика в области охраны культурного наследия, к сожалению, не изменилась. Никита Иноземцев активист движения «Архнадзор» активист движения «Архнадзор»

По словам Иноземцева, под особым ударом со стороны властей находится промышленное наследие, вроде чаеразвесочной фабрики Вогау. Это здание и другие подобные ему пребывают в зоне риска из-за программы реновации.

В эту программу попали не только хрущёвки, но и сталинские дома и другие, представляющие ценность. Некоторые из них удалось отбить, и их вычеркнули из списка под снос. В случае некоторых других власти говорят о реконструкции, но уверенности в том, что их просто не снесут, нет, — делится соображениями Иноземцев.

NEWS.ru направил запрос в мэрию Москвы с просьбой прокомментировать претензии «Архнадзора», однако к моменту выхода статьи редакция не получила ответ.