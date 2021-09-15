Белорусский пограничный столб обстреляли с территории Украины
Александр Чеков
Александр Чеков
17:00, 15 сентября 2021
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
На белорусско-украинской границе с территории Украины обстреляли погранзнак на участке Пинского пограничного отряда. Пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения столба и щитка с изображением белорусского герба. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.
По словам пограничников, инцидент произошёл 11 сентября. Пробоины на знаке появились после попадания в него дроби из охотничьего ружья.
Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство, — сообщили в ГПК.
Ранее стало известно, что польские власти захотели вслед за коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Это связано с увеличением числа мигрантов, прибывающих в страну.