Белорусский пограничный столб обстреляли с территории Украины

На белорусско-украинской границе с территории Украины обстреляли погранзнак на участке Пинского пограничного отряда. Пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения столба и щитка с изображением белорусского герба. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

По словам пограничников, инцидент произошёл 11 сентября. Пробоины на знаке появились после попадания в него дроби из охотничьего ружья.

Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство, — сообщили в ГПК.

Ранее стало известно, что польские власти захотели вслед за коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Это связано с увеличением числа мигрантов, прибывающих в страну.