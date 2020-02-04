https://static.news.ru/photo/a93ddbbe-476e-11ea-910b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель деревни в Брестской области пришёл в дом культуры с заряженным охотничьим ружьём из-за отказа включить ему композицию «Седая ночь».

Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить известную композицию «Седая ночь». Просьбу посетителя удовлетворили, причём не единожды. Однако очередное пожелание односельчанина станцевать под любимый хит было проигнорировано, ему попросту посоветовали покинуть дом культуры, — говорится в сообщении местного МВД.

Мужчина покинул заведение, однако вскоре вернулся с оружием. Сыну заведующего клубом удалось выхватить двухстволку и отвести её в сторону.

На данный момент против дебошира возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Мужчину поместили в СИЗО.

Ранее NEWS.ru информировал, что неизвестный мужчина из ружья открыл стрельбу по сотрудникам полиции и был убит при задержании. Инцидент произошёл в селе Бахтемир Астраханской области.