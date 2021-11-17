Балерина Большого театра попала в больницу с отравлением
Анна Акимова
Анна Акимова
13:08, 17 ноября 2021
Мариана ГомесФото: marianagomesss/instagram.com
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Балерина Большого театра Мариана Гомес госпитализирована в Москве, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он заявил, что в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что его знакомая употребила неизвестные препараты. Полицейские начали проверку.
Как сообщил собеседник агентства, в ночь на 17 ноября в отделение полиции Пресненского района поступила информация о том, что женщина приняла неизвестные препараты. Приехавший наряд установил личность пострадавшей. Ей оказалась 34-летняя уроженка Бразилии Мариана Гомес, которая работает балериной в Большом театре. Полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали Гомес.
По данному факту проводится проверка, — пояснил источник.
В Большом театре отказались комментировать данный инцидент, заявив, что не располагают такой информацией.
Ранее политик-оппозиционер из Иркутской области Алексей Тупицын сообщил, что его супруга Вера Кузакова стала жертвой попытки отравления неким химическим веществом. По его словам, во время пересадки по пути из Польши в московском аэропорту Шереметьево женщина выпила чай, после чего у неё проявились симптомы отравления. В качестве доказательств Тупицын опубликовал в Facebook фото рук своей супруги.