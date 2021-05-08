Автомобиль взорвался перед школой девочек в Кабуле: погибли 55 человек

https://static.news.ru/photo/2a91e4fc-b04c-11eb-a94d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы у школы в западной части Кабула унесли жизни 55 человек, ещё 150 получили ранения. Большинство пострадавших — девочки в возрасте от 11 до 15 лет, сообщает Reuters.

По информации агентства заминированный автомобиль взорвался перед государственной школой для девочек в столице Афганистана. Официально подтверждена гибель 30 человек.

В произошедшем обвинили радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). Взрыв правительство уже назвало терактом. При этом талибы осудили произошедшее нападение и ни одна из организаций не зяла на себя ответственность за происшедшее.

Как сообщалось ранее,европейские союзники считают, что США должны замедлить выводвойск из Афганистана и дать другим государствам — членам НАТО больше времени для ухода из республики.