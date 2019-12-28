Камнепад в Цумадинском районе Дагестана унёс жизни трёх человек.
Инцидент произошёл 27 декабря на восьмом км дороги Агвали-Кидеро. Водитель автомобиля LADA Largus, пытаясь увернуться от камней, упал в реку Андийское Койсу с высоты восьми метров.
В результате происшествия погиб водитель и два его пассажира,
Ранее NEWS.ru писал, что горный массив в Гунибском районе Дагестана, угрожавший автодороге Гуниб — Хиндах — Хоточ, взорвали спасатели совместно с работниками Дагавтодора. Работы были произведены, чтобы исключить опасность камнепада.
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