Автоэксперт раскрыл, чем может закончиться история с ДТП в Москве с 20 авто

Если экспертиза докажет, что предполагаемый виновник ДТП с 20 автомобилями на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве действительно находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то ему придётся «за всё платить из своего кармана», рассказал NEWS.ru автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов. Предположительно, Павел С. в момент ДТП был нетрезв, ему предстоит пройти медосвидетельствование.

Славнов добавил, что у поведения, со стороны кажущегося странным, может быть ряд причин: посттравматический стресс, волнение, нежелание лишиться водительского удостоверения.

У меня тоже был клиент — заведённый. Да, он заведённый, он не хочет лишиться прав, а очевидец говорит, что он пьяный, хотя он абсолютно трезвый. Может у него посттравматический шок, может переживает. Если установят, что он пьяный, то ему придётся за всё платить из своего кармана. Если у машины отказали тормоза — вина автопарка, выпустившего рейс, насколько я понял, это какой-то рейсовый автобус. А если трезвый, но перепутал педали, то страховая компания покроет расходы, — добавил эксперт.

ДТП на ТТК в Москве произошло 21 декабря. В результате аварии пострадали два человека, также 20 машин получили повреждения, уточнили в столичной Госавтоинспекции. Движение на участке дороги, где случилось ДТП, было сильно затруднено. Водителей просили выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП — сын московского бизнесмена Константина С., на которого оформлен минивэн. Также отмечалось, что 34-летний мужчина при задержании вёл себя неадекватно. Он кричал и кидался на сотрудников МЧС. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Ему предстоит пройти медосвидетельствование.