Автобус со школьниками перевернулся в Чувашии

https://static.news.ru/photo/a2c06ce6-3009-11eb-a0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: chuvashia.sledcom.ru

В Чувашии школьный автобус с девятью учащимися 2–11-х классов съехал в кювет и завалился набок. Никто из школьников не пострадал.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, по предварительным данным, инцидент произошёл около 15:50 26 ноября вблизи деревни Пизенеры Аликовского района. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и завалился набок.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось девять учащихся 2–11-х классов, никто из них не пострадал, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, организована доследственная проверка по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за перевозку школьников, будет дана правовая оценка, передаёт агентство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что два автобуса с пассажирами столкнулись в Анапе. Девять человек получили травмы.