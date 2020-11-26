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Происшествия

ДТП с двумя автобусами произошло в Анапе

14:03, 26 ноября 2020
Фото: Кадр из видео/anapach/vk.com

Два автобуса с пассажирами внутри столкнулись в Анапе. Девять человек получили травмы.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло 26 ноября, сообщение о нём поступило в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе около 12:00. Столкнулись автобусы ПАЗ и Isuzu.

В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения, — говорится в сообщении полиции.

По данным МВД, всех пострадавших госпитализировали «в ГБУЗ города-курорта Анапы».

Ранее NEWS.ru писал о том, что 24 ноября на северо-западе Москвы в районе станции метро «Октябрьское поле» в результате ДТП автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар и сбил троих пешеходов. Один из пострадавших скончался.


 

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