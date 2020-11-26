ДТП с двумя автобусами произошло в Анапе

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Полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в изнасиловании и ограблении несовершеннолетнего в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.

По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «Насильственные действия сексуального характера» и статьёй «Грабёж», задержан 22-летний мужчина без определённого места жительства, — сообщили в региональном СУ СКР. Как выяснили следователи,...