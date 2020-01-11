https://static.news.ru/photo/033c8522-35d9-11ea-8cbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФКУ Упрдор

Пассажирский автобус и восемь легковых автомобилей столкнулись на федеральной дороге Р-23 в Ленинградской области. В результате аварии один человек получил травмы.

На участке федеральной автодороги около 08.00 13 января произошло два ДТП с участием девяти транспортных средств, в том числе с участием рейсового автобуса. Погибших в результате ДТП нет, — говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На месте работают ГИБДД и экстренные службы. Причины ДТП пока неизвестны. По словам правоохранителей, покрытие на участке, где произошла авария, было обработано противогололёдными материалами, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Рязанской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Три человека погибли, а ещё пятеро получили травмы. ДТП произошло в Шацком районе. Пострадавших госпитализировали в больницу.