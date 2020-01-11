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Авария оставила без электроснабжения более 64 тысяч человек в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах Якутии.

Кроме того, обесточены несколько местных промышленных производств. Мощность отключенных потребителей составляет 32,0 мВт. При этом температура воздуха в регионе на данный момент — минус 29 градусов, однако ситуационно-аналитический центр Министерства...