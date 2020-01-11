Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Рязанской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Трое человек погибли, а ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В результате ДТП погибли три человека. По предварительным данным, еще пять получили травмы. Среди погибших и пострадавших, по предварительным данным, несовершеннолетних нет, — процитировали сообщение пресс-службы в ТАСС.

Отмечается, что ДТП произошло в Шацком районе.

Пострадавших госпитализировали в Шацкую межрайонную и Сасовскую центральную районную больницы, сообщает РЕН.

Ранее NEWS.ru писал о том, что четыре человека пострадали при аварии с грузовиком в районе Очаково-Матвеевское в Москве.

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