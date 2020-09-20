Австралийка сочла виагру доказательством невиновности в отравлении жениха

https://static.news.ru/photo/ee9e97fc-fbe1-11ea-adbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Гражданка Австралии 56-летняя Уэнди-Сью Дент подозревается в умышленном отравлении своего жениха Лоуренса лекарственными препаратами. По версии полиции, она хотела после смерти присвоить его наследство — около 300 тысяч австралийских долларов (16,5 миллиона рублей).

По данным следственных органов, в крови покойного обнаружили букет препаратов, в том числе и морфина. Рецепты на медикаменты невесте погибшего выписал врач. Патологоанатомическое исследование показало, что содержание морфина в крови настолько высокое, что только его хватило бы для смерти мужчины, пишет Life.

Однако женщина утверждает, что у неё с Лоуренсом были искренние чувства. В качестве доказательства она показала обручальное кольцо, а также рецепт врача на виагру, выписанный после их с женихом совместного похода в лечебное учреждение.

Адвокат подозреваемой Мартин Андерс отвергает версию, по которой покойный хотел бросить Уэнди-Сью из-за лжи, которую она рассказывала о своём прошлом. В этой же речи юрист призвал суд обратить внимание на то, что его подзащитная — гражданка с «глубокой опиоидной зависимостью, которая действовала в наркотическом тумане». Однако прокурор ответил, что у последнего пункта нет никаких доказательств. Вынесение приговора назначено на конец сентября 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека с серьёзными травмами госпитализированы со множественными ножевыми ранениями после нападения в городе Плимут в Великобритании. Полиция арестовала 50-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.

Инцидент произошёл около паба в Брикон-парке. Когда полиция, получившая сигнал о нападении, прибыла на место происшествия, нападавший уже скрылся. Позже его обнаружили в то время, когда он пытался покинуть регион на машине.