Авиаэксперт: крушение в Турции стало первым в истории Бе-200

До катастрофы в Турции самолёт Бе-200 ни разу не терпел крушения, оставаясь в высшей степени надёжным судном. Об этом в интервью ТАСС заявил авиационный эксперт Роман Гусаров.

За почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы, — пояснил специалист.

Комментируя крушение самолёта в Турции, он отметил, что Бе-200 работал там «в условиях сложного рельефа» и тушил очаги природных пожаров на низких высотах. Это, по мнению Гусарова, могло повлиять на ситуацию.

Прибывший из России для тушения пожаров самолёт Минобороны РФ Бе-200 разбился на востоке Турции 14 августа. На его борту находились восемь человек, в том числе пятеро россиян. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что среди них мог быть легендарный лётчик Евгений Кузнецов.