https://static.news.ru/photo/5ad29de4-315b-11ea-9619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали одного из солистов хора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

Об этом журналистам во вторник, 7 января, сообщил информированный источник из региональных правоохранительных органов.

Ранее сведения о задержании 30-летнего артиста и возбуждении в его отношении уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней появились в социальных сетях, однако информация до недавнего времени не была подтверждена.

Такой факт есть, дело возбуждено, он арестован, — приводит РИА Новости слова источника.

Представители регионального управления Следственного комитета в настоящее время воздерживаются от комментариев по данному поводу.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Казани задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании клиентки. Отмечается, что водитель совершил с женщиной насильственные действия сексуального характера даже после того, как она предупредила его о своём ВИЧ-положительном статусе.