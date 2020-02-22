https://static.news.ru/photo/f4565806-5588-11ea-b6e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве собственной матери житель Санкт-Петербурга арестован до 17 апреля. Тело покойной он хранил в бочке.

18 февраля в деревне Новосергиевка Всеволожского района 41-летний мужчина пришёл на территорию бетонного завода с пластиковым контейнером. Он попросил экскаваторщика закопать ёмкость, пояснив, что в ней находится мусор. Экскаваторщик обнаружил в бочке труп и обратился в полицию.

По версии следствия, подозреваемый мог отравить свою мать. Во время обыска у него нашли материалы, которые рассказывают, как отравить человека. Соседи умершей рассказывали, что женщина была общительной. Когда к ней переехал сын, её поведение изменилось. Она стала реже выходить из дома и жаловалась на здоровье.

20 февраля фигурант сбежал по дороге в суд, что также было учтено при избрании меры пресечения. На вопрос о побеге он ответил, что просто не понял, что задержан, так как был без наручников. Вину свою подозреваемый не признаёт, утверждая, что таким способом похоронил мать, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Мордовии 39-летний мужчина ограбил и изнасиловал пожилую мать. Злоумышленник стал требовать у неё деньги на спиртное, забрал кошелёк. Через несколько дней в состоянии опьянения он изнасиловал потерпевшую. Уголовное дело передано в суд.