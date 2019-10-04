https://static.news.ru/photo/4d3c5570-e783-11e9-8e6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Управление СКР по Северной Осетии возбудило уголовное дело против инспектора УФСИН, которая проигнорировала нарушение условий домашнего ареста фигурантом уголовного дела. Сыщики считают, что в итоге такая халатность привела к убийству.

Речь идёт о 31-летнем жителе Владикавказа. Ему была избрана такая мера пресечения как обвиняемому за совершение особо тяжкого преступления, говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления СК. 13 сентября он нарушил наложенные на него ограничения. Каким именно образом — в пресс-релизе не уточняется.

Подозреваемая своевременно не проинформировала [об этом] следственный орган. В связи с чем следователь не принял меры к изменению меры пресечения на заключения под стражу. 18 сентября обвиняемый вновь нарушил меру пресечения, приехал на работу к бывшей супруге и убил её, — рассказали в ведомстве.

В итоге в отношении 37-летней майора внутренней службы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Ранее News.ru писал, что заключённые колонии общего режима № 7 в посёлке Тюбе Кумторкалинского района Дагестана подняли бунт. Они потребовали, чтобы высшее руководство ФСИН услышало их требования. 20 сентября, в колонию приехали новый глава УФСИН и новый прокурор. Они пообещали заключённым, что разберутся в ситуации.