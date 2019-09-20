https://static.news.ru/photo/bc18456c-dba8-11e9-aa0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Заключённые колонии общего режима №7 в посёлке Тюбе Кумторкалинского района Дагестана подняли бунт. Они потребовали, чтобы высшее руководство ФСИН услышало их требования.

В ИК-7 в посёлке Тюбе действительно произошёл инцидент с осужденными, но как такового бунта нет. Речь идёт о неподчинении и отдельных требованиях нескольких заключённых исправительной колонии, — передаёт «Регион online» со ссылкой на пресс-службу УФСИН РФ по Республике.

По имеющейся информации, в пятницу, 20 сентября, в колонию приехали новый глава УФСИН и новый прокурор. Они пообещали заключённым, что разберутся в ситуации.

Как ранее писал News.ru, в исправительной колонии №2, находящейся в центре Екатеринбурга, заключённые порезали себе руки. В Сети появилась информация, что их было несколько сотен, но в ФСИН сообщили только о нескольких пострадавших.