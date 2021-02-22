Актёра Дмитрия Писаренко обнаружили мёртвым в своей квартире

https://static.news.ru/photo/761387fe-766e-11eb-8253-96000091f725_660.jpg Дмитрий Писаренко Фото: Кадр из фильма

В Москве найден мёртвым актёр Дмитрий Писаренко. Его тело обнаружил родственник.

Как сообщает РЕН ТВ, актёр перестал выходить на связь с родными. Тогда один из них решил приехать к нему в его московскую квартиру, однако дверь ему никто не открыл. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили тело.

Дмитрию Писаренко был 61 год. Причины его смерти пока не сообщаются.

Актёр выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и «Школы современной пьесы». На его счету 26 работ в кино, в том числе в фильмах «Господин Великий Новгород», «Царь Иван Грозный», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота» и «Золото», а также в сериалах «Михайло Ломоносов» и «Берег его жизни».

Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ Александр Жданов умер после продолжительной болезни. В течение долгого времени недуг не позволял ему выходить на сцену и принимать участие в спектаклях театра «На Литейном». По словам актёра Сергея Якушева, близкие Жданова надеялись, что тот выздоровеет, но 21 февраля пришла весть о его смерти, писал NEWS.ru.