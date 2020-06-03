Активисты задержаны за акцию в поддержку Флойда у посольства США в Москве

https://static.news.ru/photo/f75ba4a0-a5df-11ea-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двое активистов задержаны у здания посольства США при попытке повесить баннер в поддержку Флойда в Москве. Представители движения «Левый блок» принесли плакат с надписью «Justice for Floyd».

На участников несанкционированной акции составлены протоколы, они отпущены из Пресненского отдела полиции, сообщает ТАСС. Массовые протесты и беспорядки против полицейского произвола сейчас проходят во многих городах Америки и Европы.

Примерно в 40 городах Соединённых Штатов введён комендантский час. Нацгвардия пытается помочь полиции в наведении порядка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что акция протеста против полицейского насилия прошла в Стокгольме. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.