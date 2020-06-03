Активисты задержаны за акцию в поддержку Флойда у посольства США в Москве

Двое активистов задержаны у здания посольства США при попытке повесить баннер в поддержку Флойда в Москве. Представители движения «Левый блок» принесли плакат с надписью «Justice for Floyd».
На участников несанкционированной акции составлены протоколы, они отпущены из Пресненского отдела полиции,
Примерно в 40 городах Соединённых Штатов введён комендантский час. Нацгвардия пытается помочь полиции в наведении порядка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что акция протеста против полицейского насилия прошла в Стокгольме. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.
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