Аэропорт Шереметьево проверяют из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта Шереметьево. По данному факту проводится проверка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Поступило анонимное сообщение на электронную почту об угрозе взрыва аэропорта Шереметьево. В настоящее время проводится обследование здания и прилегающей территории, — сказал он.

На текущий момент пассажиров и персонал авиагавани не эвакуируют. Сам аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Специалистам предстоит проверить, действительно ли в здании заложено взрывное устройство. Если сообщение было ложным, то в дальнейшем будут проводиться розыскные мероприятия, а самому неизвестному может грозить серьёзное наказание.

Ранее власти Крыма отменили до 28 февраля уроки во всех школах из-за поступивших сообщений с угрозами минирования, сообщила министр образования региона Валентина Лаврик. По её словам, в школах проводятся проверки, угрозы не подтвердились. Она добавила, что угрозы о минировании были идентичны тем, которые поступали в учебные заведения во время прежних волн минирований.