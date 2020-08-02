Аэропорт Хабаровска эвакуирован из-за сообщения о заминировании

https://static.news.ru/photo/b2fccca8-d51e-11ea-84ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/via Globallookpress.com

Аэропорт Хабаровска экстренно эвакуирован из-за анонимного звонка о заложенной бомбе. На улицу выведены 300 человек.

Сообщение об угрозе взрыва поступило на электронную почту одного из сотрудников. Неизвестный написал, что мина находится в одном из терминалов внутренних линий, пишет ТАСС.

На месте происшествия работают оперативные службы. Рейсы на прилёт не задерживаются, но пассажиры будут оставаться на борту до окончания проверки. Уточняется информация по задержанным рейсам на вылет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Город» на юго-востоке Москвы. Причиной стало анонимное сообщение с угрозами.