Адвокат покончившего с собой Тесака сообщил, что его подзащитного пытали

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Защитник ультраправого активиста Максима Марцинкевича (Тесак) Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам адвоката, его заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве Тесака в СИЗО.

Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек. И девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов. Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Необходимо проверять. У меня очень серьёзные сомнения по поводу того, что он сделал это сам, — сказал он в беседе с изданием «Подъём».

Тело Марцинкевича было найдено сегодня в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. По некоторым данным, Тесак перед совершением суицида оставил предсмертную записку.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Как ранее передавал NEWS.ru, в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.