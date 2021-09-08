Власти не исключили расселение дома после взрыва в Ногинске

В администрации Богородского городского округа Московской области не исключили расселение повреждённого в результате взрыва газа дома в Ногинске. Об этом NEWS.ru рассказал пресс-секретарь администрации Владимир Кузнецов.

Он напомнил, что подобное ЧП произошло в Орехово-Зуево. И тогда дом расселили, поскольку в сжатые сроки восстановить коммуникации было невозможно.

В Московской области было подобное ЧП [в Орехово-Зуево]. Жителей расселяли, потому что в короткие сжатые сроки подключить коммуникации практические нереально, — рассказал Кузнецов.

По его словам, всего пострадали восемь человек, среди них двое детей. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Всего из здания были эвакуированы 167 человек. Под завалами могут находиться ещё двое.

Мы не можем утверждать, что они погибли, — заявил пресс-секретарь.

Взрыв газа произошёл в Ногинске в 06:50 по местному времени. По предварительной информации, погибли два человека. Обрушились этажи со второго по четвёртый.

В апреле 2020 года в подмосковном Орехово-Зуево также произошёл взрыв. Половина подъезда многоэтажного дома была разрушена.