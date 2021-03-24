«Ачинский пинатель» снова начал нападать на женщин

https://static.news.ru/photo/16460ec0-8c92-11eb-9696-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Правоохранители города Ачинска задержали местного жителя, который умышленно пинал на улице женщин. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и помещён в больницу.

39-летний пинатель в очередной раз напал на женщину на минувшей неделе. Пострадавшая, которая являлась к тому же беременной, рассказала о случившемся в соцсетях, а также написала заявление в полицию. По её словам, в микрорайоне № 7 незнакомый мужчина «намеренно с силой толкнул её плечом, от чего она испытала физическую боль», сообщает «МК в Красноярске».

Это не первый случай нападения «ачинского пинателя». За аналогичные преступления его уже ранее приговаривали к 1,3 года исправительных работ и штрафу. Тогда он свою вину признал, но с приговором не согласился, заявив, что будет обжаловать приговор.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев предложил помощь в поимке опасного преступника Валерия Андреева, на счету которого может быть более 100 жертв. Он также известен как орский маньяк. Ранее появилась информация, что Андреев может скрываться в Москве.

Маньяка ранее замечали в разных городах страны — от Новосибирска до Ростова-на-Дону. СК полагает, что маньяк пользуется поддельными документами. Кроме того, оставаться на свободе ему помогает непримечательная внешность без особых примет, которая позволяет мужчине легко раствориться в толпе. Накануне его в автобусе заметила студентка в Одинцовском районе Московской области.