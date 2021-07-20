«Настоящая мафия»: на Ставрополье задержан глава УГИБДД и его сообщники

В Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Их обвиняют в коррупции, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. По его словам, «верхушка» работала как настоящая мафия.

По его словам, верхушке управления вменяют организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями. Хинштейн отметил, что по факту сотрудники ГИБДД являли собой «настоящую мафию».

По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком, — сказал он.

Также в Telegram-канале Baza уточняется , что банда гибэдэдэшников действовала с 2017 года. По мнению следствия, только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.

Ранее главный госинспектор отдела Центральной таможни был задержан за взятку в размере 500 тысяч рублей. Его отправили под домашний арест.