Катастрофа произошла 12 августа 2000 года, а первые сообщения о том, что атомная подводная лодка Северного флота легла на грунт в Баренцевом море, стали появляться только 14 августа. Затем последовали несколько мучительных дней неопределённости. Ответственные лица сообщали населению через средства массовой информации, что с подлодкой установлена связь. Позднее уточняли, что есть акустический контакт с экипажем. Спасательная операция продлилась до 24 августа, в ходе которой выяснилось, что 24 человека из 118 подводников были живы какое-то время. Они находились в девятом отсеке, турбинном зале на корме лодки. Однако спасти никого не удалось, несмотря на то, что к операции даже были привлечены иностранные специалисты — норвежские водолазы. Все погибшие были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.
В 2002 году главком ВМФ России Владимир Куроедов сообщил, что командованием был допущен ряд нарушений, которые не способствовали благоприятному проведению учений, но при этом не являлись причиной аварии. Все обстоятельства гибели «Курска» и его экипажа неизвестны до сих пор.
Место гибели подводной лодки Курск
Семен Майстерман/ТАСС
Траурные мероприятия по погибшим морякам АПЛ Курск
Семен Майстерман/ТАСС
Атомная подводная лодка Курск, терпящая бедствие в Баренцовом море
алерий Морев и Олег Сизов/ТАСС
Баренцево море. Зона подъема атомной подводной лодки Курск. Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий (слева) и подъемная крупногабаритная баржа Гигант-4.
Олег Ласточкин/РИА Новости
Морской офицер корабля Северного флота наблюдает в бинокль за зоной подъема атомной подводной лодки Курск
Олег Ласточкин/РИА Новости
Атомная подводная лодка Северного морского флота - того же класса, что и Курск (К-141), на причале Североморска
Юрий Кавер/РИА Новости
Североморск, Норвежское судно-платформа Регалия бросило якорь в точке гибели атомной подлодки Курск в Баренцевом море
Семен Майстерман/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин вручает вдове капитана затонувшей атомной подводной лодки Курск Ирине Лячиной Звезду героя России, которой был посмертно награжден ее супруг
Сергей Величкин/РИА Новости
Часть АПЛ «Курск» как памятник в Мурманске
Christopher Michel/CC BY-SA 2.0/ru.wikipedia.org
Военнослужащие военно-морского флота России на памятной церемонии тринадцатой годовщины гибели экипажа атомной подводной лодки Курск на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге
Алексей Даничев/РИА Новости
Мемориал морякам-подводникам, погибшим на атомной подводной лодке Курск, в Севастополе
Василий Батанов/РИА Новости
Буксировка атомной подводной лодки "Курск" для утилизации - из Росляково по Кольскому заливу на завод "Нерпа"
Лев Федосеев/ТАСС
В доке судоремонтного завода в Росляково завершаются работы по расчистке завалов в третьем отсеке (на снимке) погибшей атомной подводной лодки "Курск"
Семен Майстерман/ТАСС
Похороны восьми моряков с затонувшего атомного подводного ракетного крейсера "Курск"
Руслан Журкин/ТАСС
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