Катастрофа произошла 12 августа 2000 года, а первые сообщения о том, что атомная подводная лодка Северного флота легла на грунт в Баренцевом море, стали появляться только 14 августа. Затем последовали несколько мучительных дней неопределённости. Ответственные лица сообщали населению через средства массовой информации, что с подлодкой установлена связь. Позднее уточняли, что есть акустический контакт с экипажем. Спасательная операция продлилась до 24 августа, в ходе которой выяснилось, что 24 человека из 118 подводников были живы какое-то время. Они находились в девятом отсеке, турбинном зале на корме лодки. Однако спасти никого не удалось, несмотря на то, что к операции даже были привлечены иностранные специалисты — норвежские водолазы. Все погибшие были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.