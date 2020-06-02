18-летний новосибирец спас тонущего ребёнка во время шторма

МЧС наградит 18-летнего Богдана Евстафьева из Новосибирска за спасение ребёнка, который едва не утонул в водохранилище во время урагана.
Подробности истории
Я бросился в воду, доплыл до мамы ребёнка, а потом поплыл к утопающему. Мальчик уже уходил под воду, я вытащил его на берег. Он уже наглотался воды и едва дышал, — рассказал Богдан.
Молодой человек оказал ребёнку первую помощь до приезда медиков. Мальчика отвезли в больницу.
Был ураган, и люди бежали с пляжа, хватая свои коврики. Никто не был готов спасать кого-то. Я же никого в жизни не спасал, но физподготовка у меня хорошая, — объяснил свой поступок Евстафьев.
Мать спасённого мальчика позже написала молодому человеку в WhatsApp и поблагодарила его. В МЧС пообещали наградить будущего студента (Богдан поступил в Новосибирский государственный университет экономики и управления) за спасение утопающего.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Болотнинском районе Новосибирской области. Командир местной пожарной части вынес из горевшего дома своего соседа-инвалида и потушил огонь до приезда своих коллег.
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