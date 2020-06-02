18-летний новосибирец спас тонущего ребёнка во время шторма

https://static.news.ru/photo/842fee84-a4b1-11ea-9f2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Богдан Евстафьев/vk.com

МЧС наградит 18-летнего Богдана Евстафьева из Новосибирска за спасение ребёнка, который едва не утонул в водохранилище во время урагана.

Подробности истории приводит «КП-Новосибирск». Утром 26 мая Богдан с сестрой и родителями приехали отдохнуть на Новосибирское водохранилище. Днём погода начала портиться, поднялся ураганный ветер. В какой-то момент к молодому человеку подошла женщина, спросила, хорошо ли он плавает, и попросила спасти тонущего ребёнка. В это время мать восьмилетнего мальчика, оказавшегося в беде, уже пыталась спасти его самостоятельно, но не могла доплыть до сына.

Я бросился в воду, доплыл до мамы ребёнка, а потом поплыл к утопающему. Мальчик уже уходил под воду, я вытащил его на берег. Он уже наглотался воды и едва дышал, — рассказал Богдан.

Молодой человек оказал ребёнку первую помощь до приезда медиков. Мальчика отвезли в больницу.

Был ураган, и люди бежали с пляжа, хватая свои коврики. Никто не был готов спасать кого-то. Я же никого в жизни не спасал, но физподготовка у меня хорошая, — объяснил свой поступок Евстафьев.

Мать спасённого мальчика позже написала молодому человеку в WhatsApp и поблагодарила его. В МЧС пообещали наградить будущего студента (Богдан поступил в Новосибирский государственный университет экономики и управления) за спасение утопающего.

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