Как минимум 13 человек пострадали в ходе ЧП на пиротехническом шоу во Франции. Из-за неудачного запуска фейерверка они получили ожоги и оказались в больнице.
Как сообщает
Ранее похожий случай произошёл в Белоруссии. Там во время празднования Дня независимости в Минске отлетевший заряд салюта убил женщину. Погибшая 1955 года рождения смотрела на фейерверк с берега реки Свислочь, когда в неё попал заряд. Врачам не удалось спасти раненую. В результате инцидента ранения получили 10 человек, писал News.ru.