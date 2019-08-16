https://static.news.ru/photo/d0bfb1ca-c0bf-11e9-a65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как минимум 13 человек пострадали в ходе ЧП на пиротехническом шоу во Франции. Из-за неудачного запуска фейерверка они получили ожоги и оказались в больнице.

Как сообщает ТАСС , во время салюта один из зарядов взорвался на барже, с которой запускали фейерверк. Несколько горящих элементов упали в толпу зрителей. Трое из них получили сильные ожоги и были срочно госпитализированы. Ещё 10 зрителям помощь оказали на месте. По факту взрыва полиция проводит проверку.

Ранее похожий случай произошёл в Белоруссии. Там во время празднования Дня независимости в Минске отлетевший заряд салюта убил женщину. Погибшая 1955 года рождения смотрела на фейерверк с берега реки Свислочь, когда в неё попал заряд. Врачам не удалось спасти раненую. В результате инцидента ранения получили 10 человек, писал News.ru.