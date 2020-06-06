10 человек погибли при стрельбе в центре для зависимых в Мексике

В результате инцидента со стрельбой 10 человек погибли в реабилитационном центре в мексиканском штате Гуанахуато.
Об этом
Штат Гуанахуато является крупным промышленным центром Мексики. На его территории действуют члены сразу нескольких крупных преступных картелей.
В последние годы центральноамериканскую страну захлестнула война насилия, связанная с борьбой криминальных группировок за влияние. 2018 и 2019 годы становились худшими в мексиканской истории по количеству убийств.
Как передавал NEWS.ru, в конце мая тела 12 человек с огнестрельными ранениями нашли в пикапе на трассе между штатами Мичоакан и Герреро на юго-западе Мексики. Вместе с телами в кузове пикапа находилось написанное на куске картона предупреждение о войне, направленное одним картелем другому.
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