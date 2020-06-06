Происшествия

10 человек погибли при стрельбе в центре для зависимых в Мексике

13:41, 07 июня 2020
Фото: Jair Cabrera Torres/dpa/Global Look Press

В результате инцидента со стрельбой 10 человек погибли в реабилитационном центре в мексиканском штате Гуанахуато.

Об этом сообщает телеканал Televisia. Неизвестные ворвались в здание центра в муниципалитете Ирапуато и открыли огонь. 10 человек погибли на месте, один получил ранения и в настоящее время находится в больнице. На месте работает полиция и прокуратура. Мотивы нападавших выясняются.

Штат Гуанахуато является крупным промышленным центром Мексики. На его территории действуют члены сразу нескольких крупных преступных картелей.

В последние годы центральноамериканскую страну захлестнула война насилия, связанная с борьбой криминальных группировок за влияние. 2018 и 2019 годы становились худшими в мексиканской истории по количеству убийств.

Как передавал NEWS.ru, в конце мая тела 12 человек с огнестрельными ранениями нашли в пикапе на трассе между штатами Мичоакан и Герреро на юго-западе Мексики. Вместе с телами в кузове пикапа находилось написанное на куске картона предупреждение о войне, направленное одним картелем другому.

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