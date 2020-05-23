Тела двенадцати застреленных людей найдены в пикапе на западе Мексики

https://static.news.ru/photo/29bfe4dc-9d58-11ea-b781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Terry Pierson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тела 12 человек с огнестрельными ранениями найдены в пикапе на трассе между штатами Мичоакан и Герреро на юго-западе Мексики. Вместе с телами в кузове пикапа находилось написанное на куске картона предупреждение о войне.

Войну ведут между собой криминальные группировки за территории Горячей земли — региона, объединяющего части трёх штатов Мексики. В этой засушливой местности сосредоточено производство опийного мака, а также проходят пути транспортировки других наркотиков, пишет Reuters.

В координации с Минобороны и Нацгвардией Мексики мы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо после обнаружения 12 тел на дороге в направлении Терреро Прието, — сказано по этому поводу в сообщении Министерства общественной безопасности штата Мичоакан.

Картели противоборствуют за контроль над транзитом наркотиков в США. На этой почве в прошлом году был установлен рекорд по числу убийств — 34 608, из них 24 442 человека были застрелены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мексиканском штате Пуэбла 42 человека скончались в результате отравления контрафактным алкоголем. Ещё 11 человек госпитализированы, они находятся в тяжёлом состоянии.