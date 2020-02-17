Террорист совершил самоподрыв в пакистанском городе Кветта. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек, более 20 получили ранения.
Среди погибших оказались полицейские. Пострадавшие были госпитализированы.
While thier is peace in the rest of country, quetta bleeds again and again...— Kamran Buledi (@KamranBuledi1)
#QuettaBleedsAgain pic.twitter.com/0laoNjjqGk February 17, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что американские военнослужащие пострадали в результате нападения у границы Афганистана и Пакистана.
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