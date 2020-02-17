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Сотрудники Росгвардии задержали в приёмной столичной больницы уроженца Тувы. Мужчина устроил скандал в лечебном учреждении. Выяснилось, что задержанный находится в розыске.

Росгвардейцы прибыли в больницу на Фортунатовской улице после срабатывания тревожной сигнализации. Охранник пояснил, что пьяный мужчина начал скандалить в приёмном отделении. Он попытался его успокоить, но получил удар в лицо,...