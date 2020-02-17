Фото: Hussain Ali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Террорист совершил самоподрыв в пакистанском городе Кветта. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек, более 20 получили ранения.

Среди погибших оказались полицейские. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее NEWS.ru писал, что американские военнослужащие пострадали в результате нападения у границы Афганистана и Пакистана.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях