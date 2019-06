Конец июня традиционно ознаменован стартом летней распродажи в онлайновом сервисе Steam. Темой 2019 года, под которую разработчики изменили дизайн и добавили мини-игру, стали автомобильные гонки Гран-при Steam.

Всех пользователей сервиса поделили на пять команд («Свиньи», «Зайцы», «Какаду» «Черепахи» и «Корги»), и ежедневно система будет определять три лучших коллектива по общему числу очков. Их случайные участники (количество виртуальных гонщиков зависит от призового места — 300, 200 и 100 в зависимости от призового места) в качестве награды получат игру с первого места списка желаемого Steam.

В самом конце распродажи, которая продлится до 9 июля, сервис назовёт три лучшие команды в общем зачёте: 1000 случайных человек из каждого коллектива-победителя получат по три, две и одной игре соответственно из списка желаемого. А пока Гран-при Steam не завершился, News.ru расскажет, на какие проекты в рамках летней распродажи стоит обратить внимание.

Лидеры продаж

GTA 5 Rockstar Games

В эту категории нужно заглянуть в первую очередь, поскольку существует большая вероятность того, что игра, которую вы давно хотели купить (но руки всё не доходили), отдаётся по сниженной цене. С 50% скидкой игроки могут приобрести ролевой экшен Monster Hunter: World (999 руб.), старую добрую GTA 5 (749 руб.), «королевскую битву» PlayerUnknown’s Battlegrounds (474,50 pуб.), кооперативный шутер «Rainbow Six Осада» и древнегреческую «Assassin"s Creed Одиссея» (999 pуб.).

При этом заслуженный приз «Отдаём почти бесплатно» получила Borderlands: The Handsome Collection (скидка 97%) — за 164,04 pуб. игроки пополнят библиотеку Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel, а также всеми дополнительными материалами для обоих проектов.

Популярные новинки

Devil May Cry 5 Capcom

Уже затёрли до дыр старые игры и хотите чего-то нового? Милости просим в категорию «Популярные новинки». Скидки здесь не такие большие, как в «Лидерах продаж», но всё же можно наткнуться на несколько заманчивых предложений. Например, и без того недорогой ураганный и акробатический экшен My Friend Pedro отдаётся за 369,75 pуб.

Любителей космических исследований наверняка заинтересует Astroneer (408 pуб.), а поклонников Лары Крофт — заключительная часть новой трилогии Shadow of the Tomb Raider (799 руб.).Также небольшие скидки получили высоко оценённые критиками и игроками Devil May Cry 5 (1319 pуб.) и Kingdom Come: Deliverance Royal Edition (608 pуб.), включающая в себя помимо основной игры все DLC. Последняя, к слову, попала в наш список лучших игр 2018 года.

По жанрам

Resident Evil 7 Capcom

Предложений на летней распродаже так много, что глаза разбегаются, а рука так и тянется купить каждую вторую игру. Однако, если предпочитаете проекты определённого жанра, специально для вас News.ru отобрал ряд хороших экшенов, спортивных симуляторов, головоломок, приключений, стратегий и хорроров.

Экшены:

Metro Redux Bundle (156 pуб.)

DOOM (599 pуб.)

Prey (499 pуб.)

Dying Light Enhanced Edition (389 pуб.)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (664 pуб.)

Sniper Elite 4 (209 pуб.)

Watch Dogs 2 (399 pуб.)

Saints Row IV (87 pуб.)

Mad Max (224 pуб.)

Спорт:

Ultimate Fishing Simulator (230 pуб.)

Football Manager 2019 (679 pуб.)

F1 2018 (499 pуб.)

DiRT Rally 2.0 (999 pуб.)

Pro Evolution Soccer 2019 (232 pуб.)

NBA 2K19 (287 pуб.)

theHunter: Call of the Wild 2019 Edition (941,49 pуб.)

Steep (374 pуб.)

Головоломки:

Portal (25 руб.)

The Witness (174 pуб.)

Unheard (280 pуб.)

7th Sector (88 pуб.)

RiME (79 pуб.)

The Turing Test (83 pуб.)

The Talos Principle (89 pуб.)

Приключения:

A Plague Tale: Innocence (1124 pуб.)

No Man's Sky (999 pуб.)

Rise of the Tomb Raider (194 pуб.)

Life is Strange 2 Complete Season (862,10 pуб.)

Terraria (124 pуб.)

Стратегии:

Total War: WARHAMMER II (899 pуб.)

They Are Billions (809 pуб.)

Hearts of Iron IV (279 pуб.)

Stellaris (174,75 pуб.)

Command & Conquer: Red Alert 3 (74 pуб.)

Halo Wars: Definitive Edition (269 pуб.)

Хорроры: