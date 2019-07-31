Игрокам в роли одного из четырёх новых искателей Хранилища, действуя в одиночку или в компании друзей, предстоит спасти дом героев от безжалостных психопатов, возглавляющих самую опасную секту в галактике.
Разработчики обещают, что перенесут протагонистов в миры за пределами Пандоры, с неповторимыми пейзажами и уникальными врагами: суровые пустыни, разрушенные города и смертоносные болота.
Borderlands 3 поступит в продажу на PC (временный эксклюзив Epic Games Store), PS4 и Xbox One 13 сентября.
Ранее News.ru рассказал, что Rivsoft выпустила очередную разработку по проектам студии Blizzard. Энтузиасты предоставили игрокам возможность пройти оригинальную Diablo в браузере.