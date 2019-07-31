https://static.news.ru/photo/34a417d4-b42d-11e9-b34c-fa163e074e61_660.jpg Borderlands 3 Фото: Gearbox Software

Студия Gearbox Software объявила, что шутер с элементами ролевой игры Borderlands 3 ушёл на золото. Разработчики поблагодарили всех, кто «усердно работал ради его релиза».

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A — Gearbox Official (@GearboxOfficial) 31 июля 2019 г.

Игрокам в роли одного из четырёх новых искателей Хранилища, действуя в одиночку или в компании друзей, предстоит спасти дом героев от безжалостных психопатов, возглавляющих самую опасную секту в галактике.

Разработчики обещают, что перенесут протагонистов в миры за пределами Пандоры, с неповторимыми пейзажами и уникальными врагами: суровые пустыни, разрушенные города и смертоносные болота.

Borderlands 3 поступит в продажу на PC (временный эксклюзив Epic Games Store), PS4 и Xbox One 13 сентября.

Ранее News.ru рассказал, что Rivsoft выпустила очередную разработку по проектам студии Blizzard. Энтузиасты предоставили игрокам возможность пройти оригинальную Diablo в браузере.