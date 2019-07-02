https://static.news.ru/photo/6391ca2e-9cda-11e9-9d40-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Бобровский Фото: Adam Lacy/Icon Sportswire/Global Look Press

Американские болельщики остались недовольны подписанным контрактом российского вратаря Сергея Бобровского с хоккейным клубом «Флорида Пантерз», согласно которому он будет получать $10 млн в год.

Под постом клуба в Twitter о подписании вратаря появились комментарии пользователей, которых возмущает высокая зарплата Бобровского. Кроме того, они разочарованы последними играми россиянина и считают, что он не будет отрабатывать свои деньги.

Один из болельщиков считает, что «Флорида» просто переплатила, а другой заявил, что Бобровский «не стоит 10 млн», да и вообще «ни один голкипер не стоит столько».

Как сообщалось, Бобровский на правах свободного агента перешёл во «Флориду» из «Коламбус Блю Джекетс». Соглашение рассчитано на семь лет с сезонной зарплатой в размере $10 млн (общая сумма — $70 млн), писал News.ru. В 2013-м и 2017-м годах россиянина признавали лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ).