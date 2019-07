Под постом клуба в Twitter о подписании вратаря появились комментарии пользователей, которых возмущает высокая зарплата Бобровского. Кроме того, они разочарованы последними играми россиянина и считают, что он не будет отрабатывать свои деньги.

Один из болельщиков считает, что «Флорида» просто переплатила, а другой заявил, что Бобровский «не стоит 10 млн», да и вообще «ни один голкипер не стоит столько».