Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов выйдет на лёд в своём первом матче сезона против «Даллас Старз» после того, как отбыл дисквалификацию за употребление кокаина.

Кузнецов отметил, что с нетерпением ждёт матча, ему было нелегко смотреть хоккей в качестве зрителя, передаёт слова россиянина официальный сайт НХЛ. Он также подчеркнул, что раньше не понимал, как круто...