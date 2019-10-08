Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк заявил, что женский чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Уфе.
Решение уже принято, чемпионат мира в 2021 году на 100 процентов пройдёт в Уфе, — сказал Третьяк журналистам, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что Россия сделает всё возможное, чтобы гостеприимно принять всех участников турнира.
Ранее Третьяк заявил, что хотел бы видеть в России матч между командами регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), писал News.ru.
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