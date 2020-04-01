Жена Малкина пожаловалась на травлю мужа из-за гражданства США

https://static.news.ru/photo/4a543514-7449-11ea-a83b-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Анна Кастерова, которая является супругой прославленного хоккеиста Евгения Малкина, российского нападающего «Питтсбург Пингвинз», рассказала, как её семья пережила нападки из-за американского гражданства.

Она рассказала, что их с Евгением эта ситуация расстроила. Девушка отметила, что Малкин всегда был патриотом и очень любит свою Родину.

Он всегда занимался благотворительностью, много помогал. Он добряк сам по себе. Мне было больно видеть нападки в его адрес. Женя хорошо относится к своей стране и всегда приезжает играть за сборную. Он не подлый, он открытый. И это не его реклама, я же знаю его. Мы умеем находить позитивные стороны, это наша семья, и это были вынужденные меры, — цитирует Кастерову Championat.com.

Кастерова пояснила, что паспорт США Малкин получил из-за неё. Дело в том, что во время беременности они не могли расписаться в Америке, так как Анне нужны были документы. Тогда Евгению и пришлось получать второе гражданство.

О ситуации со вторым паспортом члена российской сборной сообщалось ещё в октября 2019 года. Скоро эту информацию подтвердил и сам Малкин, рассказав, что и его ребёнок получил двойное гражданство.

Как писал NEWS.ru, ранее Малкин отметился дублем в победном матче против «Нью-Джерси».