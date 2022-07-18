Жена хоккеиста Федотова обратилась с посланием от мужа Жена хоккеиста Федотова поблагодарила всех, кто поддерживал их семью в непростой ситуации

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Иван Федотов

Надежда Федотова, жена вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, который в настоящее время проходит сроочную сллужбу в Вооруженных Силах Российской Федерации, обратилась с посланием от мужа. В сообщении говорится, что в непростое время для их семьи вокруг оказалось много неравнодушных людей.

Благодарю всех, кто своим голосом и участием оставляет след в истории моей жизни. Я знаю, я слышу ваши голоса, и это дает мне силу и укрепляет веру в наилучший исход моей ситуации, — написала Федотова в одной из социальных сетей.

Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

Ранее хоккеист, капитан клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин поддержал коллегу из ЦСКА Ивана Федотова, которого задержали в Санкт-Петербурге и забрали в армию. Панин считает, что такая ситуация может случиться с каждым.