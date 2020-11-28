Заслуженный тренер России Антипов скончался на 62 году жизни

https://static.news.ru/photo/b745a3f2-322a-11eb-91d2-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антипов Фото: mhl.khl.ru

Скончался заслуженный тренер России, хоккеист Анатолий Антипов. Ему был 61 год. О трагическом событии в воскресенье, 29 ноября, сообщили представители пресс-службы московского хоккейного клуба «Динамо».

В составе «бело-голубых» Антипов завоёвывал золото, серебро и бронзу чемпионатов СССР. Также вместе с «Динамо» он выходил в финал кубка СССР.

Завершив карьеру игрока, Антипов стал работать в тренерском штабе столичного коллектива. При нём «Динамо» стало обладателем Кубка европейских чемпионов. Бывший игрок тренировал молодёжную и вторую команды «бело-голубых».

Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Александровича. Динамовская семья понесла невосполнимую потерю. Мы скорбим вместе с вами, — говорится на сайте клуба.

Как ранее передавал NEWS.ru, мастер спорта по греко-римской борьбе и профессор кафедры физической реабилитации и оздоровительной физической культуры имени Саркизова-Серазини Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма Анатолий Бирюков скончался. Ему было 89 лет. О смерти Бирюкова 12 ноября журналистам сообщили представители пресс-службы Минспорта.