Заслуженный тренер рассказал о дальнейшем контракте Овечкина и «Вашингтона»

https://static.news.ru/photo/84e2c7d0-8b19-11eb-b693-96000091f725_660.jpg Алексей Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via Global Look Press

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что переживать о дальнейшей карьере нападающего «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина не следует. Он убеждён, что обе стороны заинтересованы друг в друге.

Как я знаю и как говорил сам Овечкин, пока переговоры относительно дальнейшего контракта поставлены на паузу. Чуть ближе к концу сезона эта история возобновится. Я думаю, что клуб заинтересован в игроке, сам хоккеист заинтересован остаться в команде, где провёл так много лет. Это дело времени, не думаю, что возникнут проблемы, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Он не отрицает, что пролонгация соглашения может ударить по допуску на Олимпиаду-2022, однако «пока этот вопрос висит, окончательного решения по игрокам нет». Тем не менее «у Александра был длинный и хороший контракт, и думается, что он хочет продлить соглашение на тех же условиях».

И дело даже не в финансовой стороне. Являясь одним из лучших, он достоин такого же договора — многолетнего. Контракт должен способствовать дальнейшей карьере, не быть однолетним, понятное дело, — добавил он.

По словам тренера, текущий сезон НХЛ — неоднозначный по всем фронтам, начиная от отсутствия зрителей на трибунах, заканчивая условиями, в которых пребывают хоккеисты. Это не может не накладывать отпечаток на результативности. Но «Александр по графику постепенно улучшает свою статистику, продвигается по этой лестнице к конечному результату».

Понятно, что всё только в его руках. Самое главное — чтобы не вмешался кто-то третий в лице непредвиденных ситуаций, которые могут помешать результативности нападающего. Я не думаю, что Александр спешит в КХЛ. Такая долгая и блестящая карьера может быть хорошо завершена. У него есть определённая цель. О чём можно говорить. Не знаю, увидим ли мы Александра вообще в Континентальной лиге. Всё будет зависеть от того, как долог следующий контракт, — заключил Канарейкин.

Ранее 35-летний форвард заявил, что переговоры с руководством команды пока поставлены на паузу. На данный момент Ови забросил 718 шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов лиги. Таким образом он обошёл канадца Фила Эспозито, с которым ранее делили шестое место и на счету которого 717 голов, писал NEWS.ru.