https://static.news.ru/photo/c1fa4910-711e-11ea-a61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Sarner/Icon Sportswire vi/Global Look Press

Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» заразился коронавирусной инфекцией.

Второй игрок команды сдал положительный результат на COVID-19. Он находится в самоизоляции, — сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что все, кто имел контакт с заражённым хоккеистом, были проинформированы и остаются в изоляции. Об именах заболевших информации нет.

Как писал NEWS.ru, ранее глава медицинской службы Национальной хоккейной лиги Винне Меувиссе выразил уверенность, что впереди ещё стоит ждать заражения инфекцией коронавируса среди хоккеистов. На данный момент коронавирусом заражены также два хоккеиста «Оттавы».