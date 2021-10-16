Всадник без головы: что не так с тренерским штабом сборной России по хоккею

До старта хоккейного турнира на Олипиаде-2022 в Пекине остаются считанные месяцы, а у сборной России до сих пор не сформирован тренерский штаб. Пару недель назад со скандалом была утверждена кандидатура наставника, но окончательный список его помощников неизвестен. Рассказываем подробнее о сложившейся ситуации.

Экстренная рокировка

Последним тренером сборной России был Валерий Брагин. В то, что он повезёт команду на Олимпиаду, не верил никто, особенно после провала на минувшем чемпионате мира. Первенство планеты в Латвии завершилось для россиян поражением в 1/4 финала от десятого состава канадцев, однако Брагина почему-то не уволили сразу. С решением по вопросу о главном тренере тянули до осени.

В сентябре глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк наконец-таки объявил, что команду в Пекин повезёт Олег Знарок. Решение выглядело логичным: специалист выиграл предыдущую Олимпиаду (пусть на ней и не было игроков из НХЛ), имеет кучу титулов в НХЛ, богатый опыт работы со сборной и авторитет среди россиян в сильнейшей лиге мира.

Однако в качестве главного тренера сборной Знарок «пробыл» четыре дня. За это время никаких официальных подтверждений назначения, кроме слов Третьяка, не появилось, а легендарному вратарю пришлось опровергать самого себя. В итоге через день наставником команды был назначен Алексей Жамнов. Тогда многие усомнились в психическом здоровье Третьяка, однако «Спорт-Экспресс» и журналисты других изданий раскрыли причину странного поведения именитого хоккеиста.

Стало известно, что руководство российского хоккея можно условно поделить на два лагеря. В первом находятся легенды хоккея во главе с Третьяком, а во втором — коалиция топ-менеджеров КХЛ во главе с Романом Ротенбергом. Оба лоббировали на пост главного тренера своих кандидатов, а именитый вратарь заявлением о Знарке хотел склонить чашу весов в свою пользу. Однако оппоненты не прогнулись, а сборная получила главного тренера в лице Алексея Жамнова.

Алексей Жамнов spartak.ru

Опытный дефицит

Новый наставник сборной России — легендарный хоккеист. У него была суперуспешная карьера в НХЛ, а в составе российской сборной форвард собрал полную коллекцию олимпийских медалей. Вот только тренерского опыта у Жамнова катастрофически мало.

После окончания карьеры в 2006 году хоккеист работал генменеджером в подмосковных «Витязе» и «Атланте», а затем оказался на аналогичной должности в столичном «Спартаке». К тренерской работе Жамнова привлекли лишь в 2018-м, когда он стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. Позже специалист вошёл в тренерский штаб сборной, где проработал три года.

Да, Жамнов хорошо знает внутреннюю хоккейную кухню, понимает, как работать с игроками, и имеет авторитет среди хоккеистов. Однако он никогда не был главным тренером, если не считать короткий отрезок в «Спартаке». Конечно, когда-то надо начинать, но не сразу же в главной команде страны.

Вакханалия. Клоунада. Я не знаю, как это назвать, но если со стороны наблюдать, то это смешно. Если знать подноготную, то понимаешь, что идут какие-то политические игры, которые ничего хорошего нам не светят, — так на назначения Жамнова в одном из популярных шоу на YouTube отреагировал бронзовый призер Олимпиды-20002 в составе сборной России Андрей Николишин.

Помощь зала

Ситуацию с недостатком тренерского опыта у Жамнова могло бы компенсировать наличие высококлассных помощников, но и с этим, кажется, большие проблемы. Изначально говорилось о том, что в штаб войдут Знарок и Брагин, однако информация не подтвердилась.

Окончательно состав тренерского штаба сборной должен быть объявлен 18 октября, но в прессу уже просочились фамилии помощников Жамнова. С большой долей вероятности ими станут наставники «Динамо» и ЦСКА Алексей Кудашов и Сергей Федоров соответственно, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков, которые работают в тренерских штабах клубов НХЛ.

Игроцкие заслуги у вышеперечисленных кандидатов не подвергаются никакому сомнению, а вот достаточный тренерский опыт для соревнований уровня Олимпиады есть, разве что, у Кудашова. Остальные больше похожи на экспериментальных кандидатов, но разве Пекин — подходящее место для экспериментов?

Совсем странной выглядит информация о приглашении в штаб Ильи Ковальчука, который ещё толком не успел объявить о завершении карьеры. Инсайдеры сообщают, что экс-хоккеист «Авангарда» будет помогать Жамнову с подбором хоккеистов.

С большой долей вероятности можно утверждать, что странности с формированием тренерского состава сборной — следствие внутриклановой борьбы в ФХР. К сожалению, решения принимаются не исходя из профессиональных качеств и опыта кандидатов, а по каким-то другим, гораздо менее спортивным причинам. С таким подходом трудно рассчитывать не только на золото Олимпиады, но и на призовые места. Без грамотного руководства добиться успеха не сможет даже самая звёздная команда.