«Вот и посмотрим, кто сильнее»: нападающий «Авангарда» ждёт битвы с ЦСКА

После матча с подмосковным «Витязем», в котором омский «Авангард» потерпел первое в нынешнем сезоне домашнее поражение (1:2 в серии буллитов) на «Арене Балашиха», эксклюзивное интервью NEWS.ru дал 25-летний форвард сибиряков Сергей Толчинский.

Матчи с «Витязем» — наполовину московское, наполовину подмосковное дерби

— «Авангард» уже почти дожал «Витязь», в концовке основного времени сначала сравнял счёт, а затем даже забросил ещё одну шайбу, которую арбитры, правда, не засчитали. Почему на протяжении всего матча возникали проблемы с завершением атак?

— Наверное, сказалось то, что для нас это была уже четвёртая игра за семь или восемь дней. Ребята, может быть, чуть-чуть «подсели». Но хорошо, что в концовке проявили характер, забили ответный гол. Хотя потом в серии буллитов и уступили.

— При подготовке к поединку с «Витязем» наверняка изучали его победные матчи на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом», магнитогорским «Металлургом». В чём особенность подмосковной команды, умеющей обыгрывать фаворитов на их площадке?

— «Витязь» — быстрая команда, в составе которой немало мастеровитых ребят. В матче с ними, думаю, что смогли — мы перекрыли. Я имею в виду ударные звенья соперника. Да, «Витязь» забил гол дальним броском от синей линии, но в целом, на мой взгляд, против лидеров соперника мы оборонялись хорошо.

— Что скажете по поводу второй заброшенной «Авангардом» шайбы, которая не была засчитана?

— Мне тоже показалось, что со стороны нашего нападающего была игра высоко поднятой клюшкой. Хотя даже если смотреть эпизод по видеоповтору, там довольно тяжело определить, было ли нарушение правил. Но по-моему, оно действительно было.

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— Параллельно с поединком «Авангарда» и «Витязя» игрался матч ЦСКА — «Спартак». Это, как известно, московское дерби. А у вас с «Витязем», выходит, было дерби подмосковное, учитывая, что «Авангард» уже третий сезон базируется в Балашихе?

— (Смеётся) Наверное, тогда уж надо его назвать наполовину московским — наполовину подмосковным. Но я бы не стал как-то выделять это противостояние и называть его по-особому принципиальным.

— Разумеется, с огненным «армейско»-спартаковским дерби мало что может сравниться. Следили, кстати, как играет ваша бывшая команда со «Спартаком»?

— Когда наш матч с «Витязем» закончился, конечно, интересно было узнать результат дерби. Тем более что там Паша Карнаухов (нападающий ЦСКА. — NEWS.ru) «выстрелил», хет-трик сделал (улыбается). Порадовался за него, молодчик!

— Вы в поединке с «Витязем» не только отдали результативную передачу, но и реализовали один из бросков в послематчевой серии. Есть удовлетворение от своей игры?

— Совсем нет, потому что второй-то буллит в серии я не забил! Думал, вратарь «Витязя» не будет ждать того, что я в точности повторю первый бросок, а он ждал. В общем, неправильно я всё сделал — и не забил.

— Вы с голкипером «Витязя» Ильёй Ежовым лично не знакомы?

— Нет, но играть друг против друга приходилось. Я ему в прошлом сезоне точно таким же способом буллит забил.

— Значит, получается, что с третьего раза — сегодня были вторая и третья попытки — он запомнил, как вы исполняете штрафной бросок?

— Выходит, так (улыбается).

Рад за ребят из «Тампы», а Антоха Худобин доказал, что он один из лучших в мире

— К ЦСКА интерес у вас наверняка не только потому, что это команда, за которую вы ранее выступали: сейчас «армейцы» устроили погоню за «Авангардом» в турнирной таблице, отставая лишь на два очка...

— Вот как раз в ближайшее воскресенье, четвёртого числа, и посмотрим, кто из нас сильнее. Ведь мы играем с ЦСКА в Москве — вот и решим, кому быть в лидерах.

— Поединки с бывшими командами принято называть особенными для многих игроков. Для вас тоже?

— Да, есть такое. Конечно, буду стараться играть так, как играю обычно, но желание выиграть будет очень большим.

— В разных матчах вы играете в различных звеньях — то с легионерами, то с другими российскими игроками. Это не создаёт проблем в игре?

— Абсолютно никаких! У нас все ребята талантливые, поэтому с кем бы в тройку тренеры ни поставили, всегда легко найти взаимопонимание.

— У «Авангарда» два примерно равных вратаря — Эмиль Гарипов и Игорь Бобков, которые играют сериями по несколько матчей. На их игре, надёжности обороны это не сказывается?

— Практически в любой другой команде практикуется подобное, поэтому ситуация привычная для любого из наших вратарей. Одному голкиперу было бы тяжело постоянно играть — это же очень серьёзная нагрузка, в том числе и психологическая.

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— Вы вернулись два года назад в ЦСКА из-за океана, поэтому не могу не спросить о ваших впечатлениях о завершившемся плей-офф в НХЛ.

— Очень рад за ребят из «Тампы» — Андрея Василевского, Никиту Кучерова, тем более что с последним приходилось вместе играть. Они заслужили этот Кубок Стэнли — красавцы!

— А проигравший в финале «Даллас» и его россиян не жалко?

— Конечно, жалко. Там один Антоха Худобин сколько всего в прошлые годы натерпелся, был вторым номером — тренеры не особо давали ему шанс проявить себя. Но вот наконец-то такой шанс ему выпал, и Худобин доказал, что он реально один из лучших вратарей не только в НХЛ, но и вообще в мире. Антон очень достойно весь плей-офф отыграл, и, безусловно, есть сожаление, что у него не получилось выиграть Кубок Стэнли.

— Когда смотрели этот финал, в голове не промелькнула мысль: «Я тоже когда-нибудь вернусь в НХЛ и получу свой шанс взять трофей»?

— Не знаю... Сейчас, если честно, цели другие: я на два года в «Авангарде», и хочется за это время выиграть Кубок Гагарина. А дальше уже посмотрим.